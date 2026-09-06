Ignorato l'allarme Frosinone, la Fiorentina di Grosso non esiste proprio: nessuno in campo ha idea di cosa succeda

Se la scoppola di Roma alla prima giornata poteva essere relegata a ‘avversario di livello troppo superiore’, è l'allarme della prima in casa, contro il neopromosso Frosinone che ha fatto suonare disperato l'allarme di pericolo: un alert non adeguatamente ascoltato in casa Fiorentina, secondo il Corriere dello Sport-Stadio.

Un branco di sconosciuti ignari

E' un po' quello che pare la Fiorentina di Grosso in campo: un'accozzaglia di ragazzi appena conosciutisi (ma molti sono insieme da due mesi…) ma che non hanno idea di cosa fare con e senza pallone.

Squadra senz'anima

In sostanza, una non-squadra, senz'anima, senza idee, incapace di offendere ma anche di difendere. Un'entità amorfa che si lascia sopraffare da tutto e da tutti. Difficile andare avanti così.