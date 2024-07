Suggestione di mercato per Palermo e Fiorentina? Nzola può partire in uno scambio di centravanti

La Fiorentina cerca di puntellare anche l'attacco, tra i tanti bisogni dal mercato, e un'esigenza potrebbe essere piazzare il centravanti M'bala Nzola. E se ci fosse una suggestione con il Palermo?

Brunori-Nzola si può fare?

Secondo quanto riportato da Palermotoday.it, dopo aver acquistato Niccolò Pierozzi dalla Viola, il Palermo potrebbe intavolare presto un dialogo con la Fiorentina per uno scambio tra Brunori e Nzola. Il centravanti rosanero considera nei piani per il futuro il cambiamento della piazza e il club viola cerca altro per affiancare Kean.