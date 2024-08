Il Parma si rinforza in vista dell'esordio contro la Fiorentina: preso un attaccante che avevano seguito anche i viola

Pontus Almqvist sarà un nuovo giocatore del Parma e con tutta probabilità sarà a disposizione dei crociati in vista dell'esordio di sabato al Tardini in Serie A contro la Fiorentina. L'ormai ex attaccante del Rostov, che la scorsa stagione l'ha giocata in prestito al Lecce, sarà nella città ducale questo pomeriggio. Lo scrive Sky Sport.

Anche la Fiorentina aveva seguito il profilo dell'attaccante svedese, salvo poi dirigersi senza fronzoli su Andrea Colpani.