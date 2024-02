A Radio Serie A ha parlato Marco Vittiglio, in arte Caph, tifoso viola, cantante e membro dei Bnkr44, band musicale che ha partecipato all'ultimo Sanremo. Il suo cuore è viola e il sogno nel cassetto è quello di scrivere il nuovo inno per la sua Fiorentina:

“Il tifo è come l'amore - dice - non lo scegli. Da piccolo mi piaceva il viola e la Fiorentina. La passione è arrivata così. La cosa che mi piace di più della Fiorentina è lo scudetto, è bellissimo. Il periodo con Pepito Rossi, Gomez, Cuadrado mi ha avvicinato allo stadio e ora ci vado sempre. Scrivere un inno per la Fiorentina? Sarebbe un sogno, sto provando a chiederlo a tutti ma ancora non è il momento. Ma sarebbe un sogno bellissimo”