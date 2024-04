Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato il responsabile del settore giovanile viola Valentino Angeloni. Queste le sue parole dopo la vittoria della Coppa Italia Primavera della squadra di Galloppa sul Torino:

"Una coppa che dedichiamo a Barone e a tutta la sua famiglia. Era un fratello, una persona speciale, ci sembra doveroso dedicargliela. Speriamo di portare più giocatori possibile in prima squadra, oggi avevamo una squadra molto giovane. Sono cambiati i giocatori, sono cambiati gli allenatori, ma questa è l'ennesima Coppa Italia. Vuol dire che stiamo lavorando bene.

Oggi avevamo in campo 7 anni di differenza rispetto a loro e questo è un orgoglio per tutto il settore giovanile, per Firenze e per la famiglia Commisso. Ci ha chiamati prima della partita e siamo molto contenti perché è un trofeo che volevamo per un sacco di motivi".