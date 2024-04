Dopo la vittoria della Coppa Italia Primavera, l'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato ai canali ufficiali della società viola. Queste le sue parole:

“Ho cercato di lasciarli tranquilli prima della gara. Ho fatto vedere loro un video con un messaggio da parte di tutti i familiari che abbiamo fatto con lo staff, non se lo aspettavano. E' stato bello, emozionante. Vogliamo essere una famiglia, così abbiamo vinto questa coppa. Sono felice per il gruppo e per questi ragazzi. La voce? Lasciata in campo, parlo troppo. E' stata una partita emozionante, bella, intensa. I rigoristi li ho scelti io, mi son preso questa responsabilità. Rubino ha voluto calciare l'ultimo rigore ed è stato così. E' freddo è lo ha dimostrato"