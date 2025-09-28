Christensen si rifà dopo il disastro in Europa: C'è anche la sua firma nella vittoria dello Sturm
Dopo la prova disastrosa in Europa League, Oliver Christensen si è rifatto in campionato assieme allo Sturm Graz.
Due parate
Nel successo casalingo contro l'Hartberg (1-0) c'è la firma anche del portiere prestato dalla Fiorentina. Al 6' e al 7' il portiere danese ha saputo neutralizzare due conclusioni di Havel e Spendlhofer.
Gol in pieno recupero
Dopo i brividi iniziali corsi, lo Sturm ha preso le redini del gioco anche se il gol partita è arrivato solamente nel recupero al 95' grazie all'autorete di Vincze.
Secondo posto
In classifica adesso lo Sturm Graz si ritrova al secondo posto a due punti di distanza dal Rapid Vienna e con una partita in meno rispetto ai rivali diretti che hanno rallentato la loro corsa nelle ultime gare.
