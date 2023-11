Sentite Cairo: "Non c'è rispetto per il Torino, senza i torti arbitrali saremmo andati in Europa. Diremo ai ragazzi di buttarsi"

Urbano Cairo furioso dopo Monza-Torino. Il presidente granata si è sfogato duramente nei confronti della decisione arbitrale di non concedere il rigore in seguito a un fallo subito in area da Lazaro: “Non c'è rispetto per noi, forse siamo antipatici oppure lo sono io. Ogni anno veniamo penalizzati di sei o sette punti, con i quali forse a quest'ora saremmo in Europa".

E poi: “Il rigore contro il Monza era clamoroso, vorrà dire che da ora in poi diremo ai nostri giocatori di buttarsi da ora in poi. Ma non è giusto, non è la soluzione: perché non dare un rigore solo perché Lazaro rimane in piedi anziché cadere?”.