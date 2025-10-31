Moretto: “La conferma di Pioli è anche di natura economica. La Fiorentina guarda Vanoli"

La situazione in casa Fiorentina è estremamente complicata. Il club è in subbuglio e si respira un'atmosfera di incertezza. Ma il club ha comunque deciso di riconfermare a spada tratta il tecnico Stefano Pioli.

Pioli confermato. Moretto: “Anche questione economica”

Queste le parole del giornalista Matteo Moretto: “La Fiorentina conferma Pioli. Questo viene fatto anche per una questione economica, visto che l’allenatore viola guadagna 3.5 milioni netti annui fino al 2028”.

“Prossime partite decisive. Vanoli...”

Sul futuro di Pioli: “Le prossime gare della Fiorentina, che saranno con Lecce, Mainz e Genoa, sono importanti per il suo futuro. C’è un’idea Vanoli che il club sta valutando adesso, ma ad oggi è solo un’idea e nulla più”.