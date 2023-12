Un ritorno da locomotiva per Kayode: l'esterno viola è nel mirino anche di Spalletti

Il ritorno in campo di Michael Kayode è stato fragoroso e decisivo, grazie soprattutto alla volata offensiva con cui si è conquistato il rigore del 2-1. Doti mancate terribilmente nell'ultimo mese, dove a destra è sempre stato forzato un mancino come Parisi. Obiettivo Salernitana dunque ma anche obiettivo Nazionale, secondo il Corriere Fiorentino: Spalletti sta monitorando Kayode e potrebbe anche fargli saltare lo step Under 21 nel cammino di avvicinamento all'Europeo di Germania.