Ndour: "Vincere la Conference con la Fiorentina e la Coppa del Mondo per completarmi come calciatore"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il centrocampista della Fiorentina, Cher Ndour, in un'intervista rilasciata al mensile GQ, vede grandi prospettive per la sua carriera sia nel futuro prossimo che a lungo termine.
“Vittoria in Conference e Coppa del Mondo per completarmi”
“L'aggressività e il recupero palla: sono quelli gli aspetti su cui devo lavorare per realizzarmi definitivamente - ha detto - In che modo? Vincendo la Conference League con la Fiorentina, giocando e vincendo una Coppa del Mondo, completandomi come calciatore e anche come uomo”.
I pregi secondo Ndour
Ma Ndour ha anche ben presenti i suoi pregi che a suo giudizio sono: “La struttura fisica, la tecnica, la conclusione verso la porta".
