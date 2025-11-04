Ndour: "Vincere la Conference con la Fiorentina e la Coppa del Mondo per completarmi come calciatore"

Il centrocampista della Fiorentina, Cher Ndour, in un'intervista rilasciata al mensile GQ, vede grandi prospettive per la sua carriera sia nel futuro prossimo che a lungo termine.

“Vittoria in Conference e Coppa del Mondo per completarmi”

“L'aggressività e il recupero palla: sono quelli gli aspetti su cui devo lavorare per realizzarmi definitivamente - ha detto - In che modo? Vincendo la Conference League con la Fiorentina, giocando e vincendo una Coppa del Mondo, completandomi come calciatore e anche come uomo”.

I pregi secondo Ndour

Ma Ndour ha anche ben presenti i suoi pregi che a suo giudizio sono: “La struttura fisica, la tecnica, la conclusione verso la porta".