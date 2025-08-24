L'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con la Fiorentina, toccando vari temi.

"Felice della risposta dei ragazzi e di come hanno messo in campo quanto preparato.Affrontavamo una squadra costruita per fare un campionato di vertice. Ci servono umiltà, lavoro e un pizzico di coraggio e presunzione, per poter offrire una prestazione importante sul piano del carattere. I giocatori in attacco si sono sacrificati tanti, abbiamo alcune frecce al nostro arco che ci danno qualità, ma è essenziale abbinare il sacrificio".

“Prati? I giocatori vanno anche capiti e coccolati, non condannati quando sbagliano. Ha qualità e so cosa può darmi, non posso chiedergli ciò che chiedo ad Adopo o Folorunsho. Oggi ha lavorato per non far arrivare la palla a Ndour e Gudmundsson, sporcando le linee di passaggio della Fiorentina”.

“Ringrazio Pioli per i complimenti, affrontare subito uno dei 4 scudettati nel campionato italiano oggi è motivo di grande orgoglio, sono felice per i complimenti che ci ha fatto. Farò i complimenti ai ragazzi e allo staff, abbiamo studiato la Fiorentina cercando di togliere la profondità a Kean; quando ci siamo distratti e allungati abbiamo preso gol”.