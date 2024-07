Una cessione che non implica una sostituzione: Un'occasione per la Fiorentina di incamerare una decina di milioni

Se Nikola Milenkovic fosse ceduto, ci sarebbe bisogno di sostituirlo con un titolare. Un discorso questo che non vale invece per Christian Kouame.

Un sistema di gioco che non lo esalta

Il sistema di gioco scelto dal nuovo allenatore non esalta un esterno d'attacco come lui e questo induce sicuramente la Fiorentina ad una riflessione sul suo futuro, scrive stamani La Gazzetta dello Sport.

Diversi acquirenti

Piace in Italia, in Spagna (Maiorca) e ora anche in Germania (Union Berlino): per una cifra intorno ai 9-10 milioni può andarsene.

Il suo contratto era in scadenza nel giugno 2024, ma il club viola ha fatto valere l'opzione per allungarlo fino al 2025.