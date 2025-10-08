A Toscana TV ha parlato l’ex viola Francesco Flachi, spaziando tra vari argomenti nel difficile avvio di stagione della Fiorentina, che ancora non ha vinto una partita in campionato.

‘Si sono viste le prime idee di Pioli, ma…’

“Mentalmente non è facile, la sconfitta non ti dà coraggio anche se fai la prestazione. La Fiorentina ha iniziato a mettere un po’ fuori la testa, si sono iniziate a vedere le idee di Pioli e spero la sosta serva per migliorare tutto. Se la Fiorentina trova fiducia, la qualità in rosa c’è e può così iniziare il campionato viola che tutti si aspettano. Kean e De Gea lo scorso anno nascondevano i problemi, cosa che per ora non è accaduta”.

“I gol subiti sono arrivati per errori singoli, evitabili, dettati da mancanza di concentrazione, vedi Mandragora e Pablo Marì a Cagliari, l’errore di Comuzzo col Napoli. Pongracic che cerca l’anticipo a metà campo su Hojlund. Pioli deve cambiare qualcosa sulle palle inattive e capire in che modo schierare alcuni calciatori arrivati. La Fiorentina non può giocare con gli esterni, ha solo due moduli a disposizione e non deve cambiarli a seconda dell’avversario”.

’Serve una scossa per il bene della Fiorentina e Pradè…’

“Pradè? Ora è in difficoltà e deve venirne fuori con la sua personalità, per il bene della Fiorentina. Anche per dare una scossa, rimettendoci, ma dando una scossa all’ambiente. I calciatori, anche loro, devono fare la loro parte e metterci la faccia, nel rispetto dei tifosi, senza nascondersi. Mandare via Pioli significherebbe perdere quasi da ogni punto di vista per la Fiorentina”.