Vlahovic sbotta: "Volete mica pagarmi come David?". Così si volatilizzano i 75 milioni pagati alla Fiorentina

Dopo quattro anni e mezzo finisce la storia tra la Juventus e Dusan Vlahovic. Le parti si salutano con il serbo che se ne va a parametro zero e con i 75 milioni (più bonus) pagati alla Fiorentina volatilizzati.

Un divorzio ovviamente generatosi per i soldi. Tanti, richiesti dal centravanti. Vlahovic ne voleva 8 di milioni l’anno, più di Yildiz e sopra il tetto della Juve fissato a 7.

E poi le commissioni monstre da versare alla firma, un grande classico dell'attaccante proveniente dall'ex jugoslavia e dei suoi rappresentanti.

Tuttosport racconta anche di un vero e proprio sfogo dello stesso Vlahovic: “Volete mica pagarmi come David?”. Questa la sostanza del pensiero ripetuto ai dirigenti bianconeri prima che tutto naufragasse.