La partita di ieri sera tra Udinese e Fiorentina è stata anche la celebrazione del ricordo di Davide Astori, scomparso otto anni fa proprio alla vigilia dell'incontro tra bianconeri e viola.

Stadio particolare

“All’ottavo anniversario della sua scomparsa, capita proprio questa partita - ha detto a Sky, Bruno Astori, fratello dell'ex capitano viola - Per noi questo stadio è particolare ma è anche il ricordo di alcune partite in Nazionale per Davide”.

Un ricordo che rimane

Nella circostanza è stato possibile lanciare un'iniziativa di prevenzione per malattie cardiologiche: “Portiamo positività, ringraziamo Udinese e Fiorentina e l’ospedale di Udine è davvero importante per noi portare avanti questo progetto di prevenzione. I ragazzini devono mantenere la vera passione per il calcio che Davide aveva e sarebbe stato d’accordo. Quello che rimane è il suo ricordo e la volontà di fare del bene”.