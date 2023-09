La Nazione: Ora la difesa si accorcia... I giovani le alternative

In prima pagina sul QS de La Nazione si legge il titolo: "Mina si ferma, allarme difesa". All'interno, a pagina 4: "Mina ko e ora la difesa si accorcia. Le alternative arrivano dai giovani" e in taglio basso: "Comuzzo e Dalle Mura, non chiamateli baby". A di spalla: "Tra suggestioni e vecchi campioni Opzione svincolati".

A pagina 5: "Nico accende l’Albiceleste E si prende il tempo perduto" e a lato: “Ikone resta un rebus. Come i sudamericani”.