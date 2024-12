La Nazione: Una chance per Martinelli

Tre pagine sulla Fiorentina pubblicate stamani all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 2

In apertura c'è: “La ripresa dopo lo choc” Dallo spavento al campo Viola, il patto del gruppo “Un regalo per Edoardo”.

Pagina 3

Grande spazio per: "La giornata della squadra Videocall e allenamento Poi a Careggi da Bove Tutti uniti per vincerla". Sottotitolo: “La sorpresa di Mourinho e la visita dei giocatori. Anche l'Empoli in ospedale”.

Pagina 4

Qui leggiamo: “Il lavoro (psicologico) di Raffa Mix di titolari e seconde linee Ma stasera conterà la testa Chance Martinelli per la porta”. Sottotitolo: “Il classe 2006 pronto a partire dall'inizio. In attacco ci sarà Kouame. Gud potrebbe subentrare”. Di spalla infine: “Cori e non solo Maglie speciali e striscioni”.