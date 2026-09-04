Mutu...quanta nostalgia: "Vivere di nuovo l'affetto dei tifosi un'emozione indescrivibile"

Adrian Mutu ha affidato ai social le emozioni vissute mercoledì sera al Franchi, dove è tornato in campo con la maglia delle Fiorentina a quasi 15 anni dall'ultima volta.

Una partita speciale

Una serata speciale al sapore di nostalgia per celebrare i 100 anni della squadra gigliata, condivisa con tanti ex compagni. Il fenomeno romeno ha ribadendo ancora una volta il legame speciale con la città e con la Fiorentina.

Parole al miele

“Che serata! 100 anni di Fiorentina! Un’emozione indescrivibile tornare allo stadio, ritrovare tanti ex compagni e vivere di nuovo l’incredibile affetto dei tifosi viola. Un incontro fantastico, tanti ricordi e un’atmosfera che mi ha emozionato profondamente. Firenze e la Fiorentina hanno sempre un posto speciale nel cuore”