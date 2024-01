Il Liverpool di Montevideo rifiuta tutte le offerte per Rodriguez, tra cui quella della Fiorentina: troppo basse le proposte ricevute

Offerte troppo basse per Luciano Rodriguez

Nella notte sono arrivate novità per quanto riguarda la trattativa tra la Fiorentina ed il Liverpool Montevideo per il trasferimento in viola del 2003 Luciano Rodriguez. L'esterno classe 2000, saltato l'altro Rodriguez, Brian, è da qualche giorno sotto la lente d'ingrandimento della dirigenza viola, decisa a regalare a Vincenzo Italiano il giocatore adatto a coltivare i sogni europei. Secondo le ultime notizie provenienti dall'Uruguay, però, la trattativa sembra tutt'altro che in fase di chiusura.

Respinte tutte le proposte per il 2003 charrua

Secondo quanto riportato dal giornalista Emi Castellano, che segue da vicino il River Plate, la Fiorentina con gli argentini è nel novero di squadre che nelle ultime ore hanno presentato un'offerta al club uruguagio: ultimo ma non per importanza anche il Feyenoord.

Secondo quanto segnalato però il club di Montevideo per il momento ha rifiutato al mittente tutte le offerte: le cifre pervenute sono state ritenute troppo basse, non avvicinandosi minimamente all'iniziale richiesta del club. Per il momento il River Plate non è intenzionato a portare nessuna controfferta. Che sia questo il momento perfetto per la Fiorentina?