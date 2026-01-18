Le formazioni ufficiali di Bologna-Fiorentina: niente Brescianini e Solomon, Vanoli punta sempre sui soliti. Davanti c'è Piccoli

Niente cambi per Paolo Vanoli: il tecnico della Fiorentina riparte dagli stessi undici delle ultime uscite, confermati dunque Mandragora e Ndour e niente esordio da titolari per Brescianini e Solomon. Davanti c'è Piccoli al posto dell'infortunato Kean.

BOLOGNA: Ravaglia; Holm, Vitik, Heggem, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

FIORENTINA: De Gea, Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.