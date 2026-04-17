Minotti: "Conference in linea con gli ultimi anni. Non doveva esserci questo gap tra Fiorentina e Palace, eppure..."

Dopo l'eliminazione della Fiorentina dalla Conference League, l'ex calciatore e commentatore Sky Lorenzo Minotti è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “La squadra è arrivata alla partita con tanti indisponibili, era senza armi. Almeno si è vista una delle migliori prestazioni della stagione, a tratti ha dato l'impressione di potercela fare. Ma era difficilissimo senza sostituzioni valide…”.

“Non doveva esserci questo gap col Crystal Palace”

Sul percorso: “Questa Conference è stata in linea con gli ultimi anni. La prima fase è stata piuttosto tranquilla, qualificandosi senza troppi problemi, però poi la Fiorentina ha incontrato una delle favorite. Sulla carta non doveva esserci questo gap con il Crystal Palace… A inizio anno era la favorita, poi sono subentrati i problemi tra le cessioni di Eze e Guehi e l'annunciato addio di Glasner a fine anno. Eppure all'andata non giocavano dall'inizio della sosta”.

“Deciderà Paratici, ma il futuro dipende da capacità di investimento e volontà”

Vanoli ha futuro a Firenze? “Sarà Paratici a decidere. L'importante è che si capisca che tipo di Fiorentina si vuole costruire. Non so se la volontà sia quella di confermare il blocco attuale oppure di puntare a una squadra rinnovata. Gli input arriveranno dalle capacità di investimento. Vanoli, in sé, ha dimostrato qualcosa di buono, pur sempre giocando col solo scopo di inseguire il risultato”.