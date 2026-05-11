L'Under 18 travolge il Monza e continua a sognare i play-off: ancora a segno Mataran

Ottimo successo per la Fiorentina Under 18 di mister Capparella, che stamani alle 11 si è imposta sul Monza con un roboante 3-5. Tre punti, che per i viola significano settimo posto e un proseguimento della rincorsa alla zona play-off.

Successo rotondo

Come detto, in Brianza è arrivato un pittoresco 3-5 per i viola, grazie alle reti di Martini, Mataran, Pietropaolo, Pirrò e Guidorizzi. Successo particolarmente importante in vista di un finale di stagione che vedrà i viola impegnati contro Hellas, Lecce e Parma, tre squadre che non lottano più per niente in particolare.

Tre giornate

Al momento, in caso di punteggio pieno e di risultati favorevoli dagli altri campi, la Fiorentina può arrivare fino al quarto posto: il gap da colmare sul Cesena è di soli due punti, ma i viola sono a pari merito con l'Atalanta. Servirà quindi far meglio di queste due per sognare i play-off.