Arrivano nuovi dettagli sulla Supercoppa Primavera: ecco quando la Fiorentina di Galloppa sfiderà il Sassuolo

La Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa ha chiuso la passata stagione con la vittoria della Coppa Italia contro il Torino. In campionato, invece, non è riuscita ad arrivare ai Playoff Scudetto, vinto poi dal Sassuolo. Le due squadre si sfideranno per la Supercoppa Primavera.

Sassuolo-Fiorentina, ecco quando

Arrivano novità sulla data, dato che la Lega Serie A ha diramato le date delle gare del Campionato Primavera 1 e quella della Supercoppa. Sassuolo-Fiorentina si giocherà martedì 20 agosto 2024. Sede e orario ancora da definire.