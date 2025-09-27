Su Repubblica c'è l'editoriale di Stefano Cappellini che parla delle critiche a Pioli e alla squadra di questa prima parte di stagione:

"Massima fiducia nel comandante Pioli. Non si tratta di chiudere gli occhi: la squadra l’abbiamo vista tutti, non funziona. Pioli ha delle colpe? Certo che sì. Però intendiamoci su un punto: un conto è criticare il mister, più che legittimo, altra cosa è farlo passare da bollito incapace.

Che Pioli sia un bravo allenatore non è un’opinione, è un fatto confermato da una lunga carriera. Non sarà il top di gamma però è un bravissimo professionista ed è certamente in grado di portare la squadra fuori dalla secca. Può essere che la rosa sia stata sopravvalutata, magari anche da Pioli stesso, resta che le partite giocate in campionato sono quattro ed è presto per seppellire di sentenze di condanna tutto e tutti.

Pioli è un uomo intelligente e mite. Non significa che sia arrendevole o poco carismatico. Ogni allenatore ha le sue caratteristiche. Ci sono anche quelli che magari aspettano il momento di difficoltà della loro ex squadra per dare interviste zeppe di allusioni e punture di veleno. Ma l’eleganza è come il coraggio per Don Abbondio: chi non ce l’ha non se la può dare".