Nicchi: “Spero che questo periodo sia servito per cambiare gli atteggiamenti e avere più rispetto. Chi critica gli arbitri…”

Il presidente dell’AIA Marcello Nicchi è tornato a parlare a Radio Sportiva in merito alla situazione della classe arbitrale legata a una possibile ripartenza del campionato. Queste le sue parole: “Il 28 incontreremo Spadafora, spero che ci dia l’ok per una ripartenza incondizionata. Sulle sale VAR ne abbiamo sentite di tutti i colori, noi puntiamo ad avere un nuovo protocollo definitivo prima di ricominciare. Volutamente siamo rimasti nell’ombra in questo periodo. Siamo un’organizzazione all’avanguardia e spesso la gente parla di noi senza sapere quello che facciamo. Se qualcuno si diverte ancora a criticare un direttore di gara per qualche errore allora torniamo a un passato di cui non sentiamo la mancanza. Spero che questo periodo sia servito a cambiare gli atteggiamenti ed avere più rispetto”.