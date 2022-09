Niccolini: “Gonzalez ci ridà fantasia e progressione. Piccolo risentimento per Amrabat, abbiamo preferito toglierlo prima che si facesse davvero male”

Il vice allenatore della Fiorentina, Daniel Niccolini, intervistato da DAZN nel dopogara con il Verona, ha detto: “E’ un momento in cui le cose non stavano andando tanto bene, i ragazzi oggi però hanno fatto una bellissima partita. Per questa gara, per le caratteristiche del Verona, abbiamo scelto un attaccante che fosse funzionale”.

Poi ha aggiunto: “Gonzalez è un giocatore importante per noi perché ci dà fantasia e progressione e siamo contenti di riaverlo con noi. Abbiamo avuto tanti infortuni ma ringraziamo tutti i ragazzi, specialmente quelli che si sono sacrificati e hanno giocato fuori ruolo”.

Su Amrabat che è stato tolto durante la gara: “Ha avuto piccolo risentimento ma non credo che sia niente di che, abbiamo preferito toglierlo prima che si facesse davvero male”.