Nico Gonzalez bomber nonostante un minutaggio scarno: le buone notizie di Fiorentina-Hearts partono da lui

Una doppietta e il ritorno in campo per tutti i novanta minuti, da titolare. Tutti lo aspettavano, lui ha risposto presente. La prestazione di Nico Gonzalez non è stata delle più appariscenti, ma i due gol messi a referto fanno capire come l’argentino sia importante per il reparto offensivo, anche a fronte della manita finale. Il baricentro della squadra viola con lui è inevitabilmente più alto e i meccanismi voluti da Italiano sembrano funzionare in maniera migliore che con Ikoné. Certo, erano gli Hearts, ma il fatto che Nico sia il capocannoniere di questa squadra in questa stagione (4 gol) con il minutaggio di appena tre gare intere, la dice lunga.

Ritrovato Gonzalez, a segno anche Jovic, sul quale Italiano sta puntando molto e i gol, si sa, aiutano sempre. E poi il ritorno completato di Milenkovic, la conferma da punto di riferimento in avanti di Kouamé e anche gli altri due marcatori Barak e Biraghi. Le buone notizie ieri sera sono state tante. Adesso la cosa più difficile: trovare continuità anche in campionato. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport.