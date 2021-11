Nico Gonzalez: “Cerco di ripagare la fiducia dei miei compagni. Lavoro per rendere felici i tifosi, magari partecipando ad una coppa”

Nico Gonzalez si è soffermato su diversi temi nel corso dell’intervista rilasciata al canale ufficiale della Fiorentina.

Questo il suo pensiero: “Voglio ringraziare molto i miei compagni e lo staff, che mi danno sempre molta fiducia. Da parte mia cerco di ripagarla quotidianamente, in campo e fuori. Provo sempre a far sorridere gli altri, mi pare che tutti siano contenti e questo mi fa stare tranquillo. Non ho legato solo con i sudamericani, ma con tutto il gruppo”.

Continua così Gonzalez: “Vorrei ringraziare i tifosi, mi dimostrano ogni giorno grande affetto. Non posso rilassarmi, devo continuare a lavorare per poter renderli felici, magari poter partecipare ad una coppa e continuare a fare bene. Empoli? Un derby è sempre un derby, in Argentina si dice che si giocano con gli attributi”.