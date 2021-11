Nico Gonzalez è ancora positivo, ma in Argentina sperano ancora nella sua convocazione. L’ipotesi che la Fiorentina non si augura

Sono trascorse ormai quasi due settimane dall’annuncio della positività al Covid-19 di Nico Gonzalez. L’esterno della Fiorentina, che ha saltato le partite contro Lazio, Spezia e Juventus, non si è ancora negativizzato: per questo, almeno per il momento, non è in grado di rispondere alla chiamata dell’Albiceleste.

In Argentina, però, non si sono ancora rassegnati e – come riportato da Tyc Sports – sperano che Gonzalez si negativizzi il più presto possibile per volare in Sudamerica. Al contrario della Fiorentina, che si augura di non veder partire il proprio gioiello direzione Sudamerica appena guarito dal Covid-19.