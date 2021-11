Nico Gonzalez è negativo! Ora via all’iter per farlo tornare ad allenarsi ed è già corsa contro il tempo

Una notizia attesa da quasi venti giorni e finalmente ci siamo: Nico Gonzalez è negativo al Covid. Lo ha comunicato la società viola, che l’aveva sottoposto all’ennesimo tampone molecolare nelle scorse ore. Per il giocatore argentino è partito già oggi l’iter per recuperare l’idoneità fisica e tornare in campo ad allenarsi (una procedura che richiederà circa 3 giorni, come anticipato dal dott. Pengue). E poi la corsa contro il tempo per averlo in campo il prima possibile, senza correre rischi ma magari per aggiungerlo al resto del gruppo anche in vista del match con il Milan, in programma tra una settimana.

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Nico Gonzalez, sottoposto a test molecolare per la ricerca del virus Covid-19, è risultato negativo. Nella giornata di oggi inizierà l’iter diagnostico necessario ad ottenere l’idoneità a rientrare in campo.

