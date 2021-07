Notte felice per ben tre calciatori della Fiorentina, impegnati in Copa America: a parte Martinez Quarta che è rimasto in panchina, quasi tutta la partita per Nico Gonzalez e German Pezzella nel 3-0 all’Ecuador. E i due hanno festeggiato così via social:

