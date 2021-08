Nico Gonzalez e poi? La Fiorentina il suo miglior acquisto l’ha già messo a segno

Il mercato in entrata della Fiorentina registra il solo Nico Gonzalez tra gli acquisti avvenuti in questa sessione estiva, visto che il giovane Maleh, centrocampista ex Venezia, i viola se lo erano aggiudicato già lo scorso gennaio. Inoltre, tra i volti nuovi a disposizione di Italiano, ci sono tanti giocatori tornati a Firenze dopo i vari prestiti, come Saponara, Duncan, Sottil, Lirola e Benassi, solo per citarne alcuni.

La dirigenza viola è senz’altro a lavoro per cercare i rinforzi giusti da annettere a questa rosa, ma verosimilmente Pradè e Burdisso il loro colpo da 90 lo hanno già piazzato portando in riva all’Arno l’esterno offensivo argentino. L’acquisto più oneroso della storia della Fiorentina genera senz’altro entusiasmo e curiosità nel vedere all’opera uno dei giovani talenti più promettenti del panorama mondiale.

Ma la curiosità e l’entusiasmo arrivano anche da un’altra sponda rispetto al rettangolo verde, ovvero dalla panchina viola, su cui siederà mister Vincenzo Italiano. L’incognita di come scenderà in campo la sua Fiorentina, il gioco che esprimerà, ridanno vigore a tutto l’ambiente gigliato. In queste prime uscite di precampionato il tecnico di Ribera ha già mostrato a tutti quali sono i suoi ideali di gioco. Pressing alto e aggressività, tutto un altro calcio rispetto a quello visto di recente a Firenze.

Non ce ne voglia mister Iachini, ma rispetto alla scorsa estate in cui il tecnico marchigiano fu riconfermato sulla panchina viola, oggi la Fiorentina il suo miglior acquisto l’ha già messo a segno, e se non indossa gli scarpini da gioco poco importa.