Nico Gonzalez in cerca del bis: nel mirino c’è un curioso primato di Simeone

Contro l’Empoli Nico Gonzalez è tornato al gol, interrompendo un digiuno da gol che andava avanti dalla partita casalinga con il Cagliari di ottobre. Una rete che oltre a regalare i tre punti alla Fiorentina, ha tolto un bel macigno all’argentino che da tempo anche in campo sembrava soffrire questo digiuno.

Sgombrata la mente da questo pensiero, l’ex giocatore dello Stoccarda è più carico che mai in vista del rush finale di stagione. Sono tanti gli obiettivi ancora da raggiungere, sia personali (aumentare il bottino di gol e assist) che di squadra (lottare fino alla fine per un posto in Europa).

A cominciare dalla partita contro il Napoli, in cui Nico cercherà di emulare un curioso primato appartenente a Giovanni Simeone. Dalla morte di Maradona nell’ottobre del 2020, infatti, il Cholito è l’unico argentino ad aver segnato nello stadio del Napoli che oggi porta proprio il nome del Pibe de Oro.