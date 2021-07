Nico Gonzalez: “Sembrava di giocare in un campo di quartiere. Speriamo di rendere felice Messi”

Al termine di Argentina-Ecuador ha parlato il neo giocatore della Fiorentina Nico Gonzalez. Queste le sue parole dopo la vittoria per 3-0 in Copa America: “Abbiamo gestito bene la partita e l’abbiamo portata a casa, ma il campo era terribile, sembrava un campo di quartiere. Avere Messi in squadra è bellissimo. Ci sorprende ogni giorno, diventa sempre più forte, ci contagia e questo si vede in campo. Speriamo di renderlo felice. Possiamo vincere la coppa, è impossibile non sognarlo adesso. Ma serve fare un passo alla volta”.