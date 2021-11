Il dubbio Nico Gonzalez: Le valutazioni di Italiano

Oltre all’emergenza nel reparto difensivo, un altro dei temi alla vigilia di Fiorentina-Milan è la presenza o meno dal 1’ di Nico Gonzalez. L’esterno d’attacco si è negativizzato nella giornata di sabato, ma soltanto lunedì – dopo aver svolto le visite mediche per ottenere l’idoneità – ha ripreso ad allenarsi.

Per questo, schierarlo da titolare potrebbe essere un rischio: Italiano sa che Gonzalez è stato fermo per venti giorni e alla fine, come si legge su Tuttosport, la paura di infortuni muscolari potrebbe vincere sulla voglia di ributtarlo subito in campo. Se la giocheranno, dunque, Callejon, Saponara e Sottil, con l’argentino destinato ad entrare nella ripresa.