Nico Gonzalez si rivede in gruppo! E con lui anche Sottil ma i problemi sono altrove

C’è anche qualche buona notizia in arrivo dal centro sportivo viola, che riguarda il gruppo di Italiano e in particolare l’attacco: come riportato da Radio Bruno infatti, stamattina finalmente sia Nico Gonzalez che Riccardo Sottil si sono allenati in gruppo. Segnali di ripresa e guarigione dunque, soprattutto per l’argentino che è assente dalla gara di ritorno col Twente. Molto più facile vedere l’azzurrino in campo ma almeno qualche minuto in campo per il sudamericano potrebbe esserci, quanti dipenderà anche da come andranno le cose in campo con il Verona. Niente da fare invece per i centrali, sia Igor che Quarta non si sono allenati in gruppo mentre di Milenkovic se ne riparlerà dopo la sosta.