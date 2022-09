Nico, Zurkowski, Sottil… Ragazzi ma che avete?

Assenze pesanti, pesantissime quelle in casa Fiorentina in vista della partita contro l’Istanbul Basaksehir in programma domani sera in Conference League. Oltre ai noti Dodo e Milenkovic, non ci saranno Nico Gonzalez, Zurkowski e Sottil. Ma se per i primi due la società viola ha fatto sapere attraverso i report medici le loro condizioni e dunque i possibili tempi di recupero, gli altri sono avvolti da un alone di mistero. O meglio: l’argentino è alle prese con una tallonite che lo sta tenendo lontano dal campo da circa 20 giorni (6 partite saltate), l’esterno continua ad accusare problemi alla schiena, mentre il polacco è ancora out per un problema fisico non ben specificato (una botta alla caviglia contro la Cremonese, poi il ritorno in campo e di nuovo le assenze contro Bologna e Basaksehir).

Tutte informazioni di fatto non ufficiali, che lasciano anche parecchi dubbi sui tempi di recupero. Una linea di comunicazione che comunque la società viola continua a seguire da tempo: basti ricordare l’infinito infortunio di Odriozola lo scorso anno. Scelte societarie, dunque. Così come club tipo Napoli o Juventus aggiornano quotidianamente sullo stato fisico dei giocatori e sull’allenamento del giorno, altri (come la Fiorentina), preferiscono fornire notizie mediche solo nel caso di infortuni più “gravi” (vedi Milenkovic e Dodo).