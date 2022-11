Nicola pensa già alla Fiorentina: “Non sono contento del risultato ma occorre pensare subito alla partita di Firenze”

Al termine del rocambolesco pareggio tra Salernitana e Cremonese, durante le interviste post partita il tecnico dei campani Davide Nicola ha analizzato la partita sottolineando come la sua squadra adesso sia costretta a resettarsi per preparare al meglio la trasferta di Firenze contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Queste un estratto delle sue dichiarazioni:

“Non sono rammaricato. I ragazzi hanno dato tutto, abbiamo avuto qualche defezione all’ultimo. Mi dispiace per l’episodio del rigore ma lo accetto. Mi concentro sulla squadra, non voglio concentrarmi su questi aspetti. Bisogna dare merito agli avversari. Abbiamo fatto una buona partita, arrivavamo da una partita difficile come la scorsa. Adesso abbiamo un’altra gara importante, pensiamo già da adesso alla partita di Firenze: contro la Fiorentina sarà un altro match complicato. Candreva in dubbio? Sta bene, non è nervoso: è uscito soltanto perché ci sono tre partite in una settimana e fino ad ora le ha giocate tutte”.