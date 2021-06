Nicolas Gonzalez ha scelto Firenze, ma l’offerta viola è ancora bassa. Fiorentina e Stoccarda parti cercano un accordo

Il Corriere dello Sport di oggi precisa come l’esterno argentino classe ’98 Nicolas Gonzalez dello Stoccarda abbia espresso tutto il gradimento per un suo arrivo alla Fiorentina. Non sembra esserci nessun dubbio nemmeno dal punto di vista fisico poiché i problemi accusati in precedenza sono rientrati. Domani andrà in campo regolarmente con la sua nazionale per giocare contro il Cile. La Bild in Germania aggiunge che il club tedesco potrebbe farlo partire per una cifra di 28 milioni di euro compresi bonus e con anche una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

L’offerta della Fiorentina che si aggira intorno ai 22 milioni più 3 di bonus risulterebbe quindi ancora troppo bassa. L’interesse permane e le parti non sono lontane dall’accordo, tanto che lo Stoccarda che avrebbe già trovato il sostituto, ovvero Karl Jesper Karlsson dell’AZ Alkmaar.