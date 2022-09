Nicoletti: “Doveva essere costruita una squadra più attrezzata. Commisso invece di fare polemica, dovrebbe farsi un esame di coscienza”

L’intermediario di mercato Costantino Nicoletti, a Radio Toscana, ha parlato del momendo della squadra di Italiano: “A maggio la Fiorentina ha centrato la qualificazione in Conference League. Credo che questa possibilità doveva essere sfruttata meglio. Doveva essere costruita una rosa più attrezzata a fare due competizioni. La Fiorentina deve arrivare per gradi alle zone che conte. Io ho votato 5,5 il mercato viola, e penso di essere stato l’unico”.

Poi ha proseguito: “Mandragora è stato uno sconto in fattura per la Juventus. Jovic, era un attaccante tutto da verificare. Con l’arrivo di Commisso si parlava di ciliegina, ed è arrivato Barak. C’è qualcosa che non capisco. Commisso? Invece di fare polemica, dovrebbe farsi un esame di coscienza“.