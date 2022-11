Nicoletti: “Vicenda Gonzalez gestita male sia dalla società sia dal giocatore. So che la Fiorentina ha messo gli occhi su due giovani talenti”

L’intermediario di mercato Costantino Nicoletti ha parlato così a Radio Toscana: “Sicuramente la Fiorentina, intesa come dirigenza, sta guardando il Mondiale. E’ normale che lo scouting sia operativo quando ci sono delle manifestazioni così importanti. Ieri ad esempio mi ha impressionato Valencia, l’attaccante dell’Ecuador, che non è giovanissimo ma sarebbe garanzia di doppia cifra. Nico Gonzalez? Una società di calcio deve sapere gestire certi tipi di giocatori. Ricordiamo l’investimento che la Fiorentina ha fatto per lui. Ci vuole una certa organizzazione, invece la questione Gonzalez è stata gestita male sia dalla dirigenza sia dal calciatore”.

E poi ha aggiunto: “Nico non è stato quasi mai impiegato quest’anno, ma è un capitale della società e in quanto tale andrebbe gestito meglio. Sarebbe bastato magari fare un report medico prima, per fare chiarezza sulla situazione. Sabiri? Lo seguo dai tempi dell’Ascoli e mi piace, però penso che la Fiorentina dovrebbe fare altro. Bisogna alzare l’asticella se si vuole migliorare il settimo posto, e magari nel frattempo prendere giocatori giovani per farli crescere e valorizzarli. In tal senso, so che il club viola sta monitorando due calciatori: un difensore del Bayern e un trequartista del Gent, entrambi nati tra il 2003 e il 2004″.