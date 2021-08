Nicoletti: “Vlahovic nome caldo per l’Inter, Firenze trema. Il serbo è l’erede di Ibrahimovic. Commisso sta resistendo, ma gli ultimi quindici giorni di mercato saranno roventi”

Il giornalista Costantino Nicoletti è intervenuto a TMW Radio commentando la sempre più possibile cessione di Romelu Lukaku dall’Inter al Chelsea. Se l’affare dovesse andare in porto si potrebbero aprire degli scenari di mercato che potrebbero investire anche la Fiorentina:

“A Firenze si trema. Vlahovic è un nome caldo per l’Inter. Se incassano 100 milioni, possono puntare forte su di lui. E’ l’erede di Ibrahimovic, può solo crescere e migliorare. Commisso per ora sta resistendo, ma gli ultimi 15 giorni di mercato credo saranno roventi. Riguardo questa vicenda posso dire che lo Stato cinese ha chiuso i rubinetti, a questo punto la vendessero la società. L’Inter è un brand mondiale che ha appeal. I primi anni sono stati di mercato creativo per rientrare dei debiti, poi c’è stata la svolta con l’arrivo di Marotta e Conte. Il calcio però i campanelli d’allarme li manda. Se l’allenatore vincente molla la nave, qualcosa vorrà dire”.