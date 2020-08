Nicolodi: “Martinez a Firenze? Una chiave sono i buoni rapporti tra i club. E’ un colpo eccellente per il campionato italiano”

Il giornalista Pietro Nicolodi di Sky Sport è intervenuto a Radio Bruno Toscana parlando di Javi Martinez in viola: “Ci sono possibilità, nel Bayern non ha futuro. Visti i buoni rapporti tra i club, potrebbe essere una buona chiave per portarlo in viola”.

E sui problemi fisici: “Sono costanti delle ultime stagioni. Troppi problemi per un giocatore che sa fare tanti ruoli. Uomo d’ordine. Anche come difensore se la cavò egregiamente. Se recupera la condizione, è un eccellente colpo per il campionato italiano”.

E sul ruolo: “Ha fatto tanto il difensore centrale, ma se c’era bisogno andava senza problemi a centrocampo. E’ stato l’uomo decisivo per vincere l’ultima Champions del Bayern”.

E su Ribery: “E’ fantastico. Ha recuperato per il finale. Ciò che aveva fatto vedere era entusiasmante. E’ stato l’ultimo dei problemi della Fiorentina”