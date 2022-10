Niente Carnesecchi e Provedel? E allora ti rinnovo Terracciano. Luis Alberto e un investimento da 40 milioni

Scontro sul campo e scontro sul mercato: non c’è dubbio che tra Fiorentina e Lazio, a potenzialità, ci sarebbe nella realtà molta meno differenza di quella vista negli ultimi anni. Eppure la squadra (e la società) viola è sempre a inseguire punti e giocatori. La Nazione parla ad esempio della questione portieri: Italiano avrebbe riabbracciato volentieri Provedel, in uscita dallo Spezia, ed entrambi i club avevano seguito Carnesecchi. La scelta dei dirigenti viola però alla fine è andata sul prestito di Gollini e da ieri anche sul rinnovo di Pietro Terracciano, che di sicuro sarà componente del reparto nelle prossime stagioni.

Un’altra curiosità invece riguarda il sogno Luis Alberto: se lo stipendio di Terracciano è stato triplicato, quello dello spagnolo supera anche il più alto della rosa viola. Si era parlato di lui in ottica Fiorentina ma i numeri dicono che per farlo proprio, oltre ai circa 20 milioni per il cartellino, ne sarebbero serviti altri 20 circa per coprire il suo ingaggio distribuito almeno su base triennale. Altro che prestiti in quel caso.