Niente colpi alla Mourinho, ma restano due importanti suggestioni dall’estero per la panchina della Fiorentina

La Nazione, in seguito alla vittoria della Fiorentina contro la Lazio, fa il quadro sul casting per la panchina della prossima stagione. Al momento non sembrano essere in agenda colpi alla Mourinho, ma la riflessione del club coinvolge molti nomi. In lista ci sono De Zerbi, Gattuso, Ranieri, Juric e Sarri. Sono i nomi più citati e sondati, quelli accostati più volte, con Juric in netta ascesa. Le strade sono quindi conosciute, ma niente trapela delle idee del presidente Rocco Commisso, motivo per il quale si può parlare soltanto di ipotesi. Il quotidiano ne mette due in evidenza una molto suggestive. La prima è quella di Emery, il quale impegnato e vincolato con il Villarreal, in finale di Europa League. Una pista molto complicata, che resta legata al ritorno Eduardo Macia, libero tutt’ora da vincoli contrattuali, che andrebbe a riformare la coppia con Daniele Pradè.

La seconda ipotesi si chiama Rudi Garcia. Il tecnico francese è attualmente alla ricerca di un posto in Champions alla guida del Lione e che più volte si è detto pronto a tornare ad allenare in Italia dopo la Roma.