Niente da fare per la banda viola in prestito alla Reggina: Pierozzi stavolta non sfonda a destra mentre Gori…

Niente pomeriggio di festa stavolta per la Reggina di Pippo Inzaghi e dei tanti giocatori viola in prestito: su tutti Niccolò Pierozzi, titolare inamovibile e spesso decisivo con le sue falcate a destra. Oggi però è arrivata la sconfitta sul campo del Parma, che ha vinto per 2-0: in campo dal 1′ il terzino nativo di Rifredi, in una gara che gli amaranto hanno per la verità condotto, subendo due reti beffarde in contropiede. Per Gori invece spazio negli ultimi 20 minuti ma poche occasioni per mettersi in mostra.