Niente da fare per Simy, l’attaccante del Crotone è pronto a volare in Spagna

Dopo alcuni rumors che portavano anche a Firenze, il futuro di Nwankwo Simy potrebbe essere in Spagna, a Maiorca. Già nei giorni scorsi il club neopromosso in Liga aveva presentato un’offerta importante – 3,5 milioni di euro – al Crotone; nelle ultime, come scrive Gianlucadimarzio.com, ore il Maiorca ha ripreso i contatti ed è intenzionato a spingere per trovare l’intesa definitiva. Una giornata importante potrà essere, in tal senso, quella di domani.