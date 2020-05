Niente deroga (per ora) a Ribery. La quarantena forzata del campione della Fiorentina

Niente deroga, almeno per il momento, per Franck Ribery. Il campione francese della Fiorentina, nonostante sia risultato negativo al tampone fatto in Germania prima del ritorno nel nostro paese e in Italia al suo arrivo, non può allenarsi al centro sportivo viola. E’ ancora costretto a lavorare da solo, a casa, ovviamente con un preparatore atletico a visionarlo (a distanza).

Ribery ha un grande entusiasmo addosso, così come confermato dal direttore generale, Joe Barone, e anche una grande voglia di tornare a giocare dopo diversi mesi d’assenza. Però questa quarantena forzata non è il massimo per chi sta cercando di riattivarsi al meglio.