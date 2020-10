Niente di nuovo sul fronte formazione. La missione di Ribery all’Olimpico…

Franck Ribery, rientrato per uno scorcio di gara in Coppa Italia dopo l’affaticamento muscolare, è pronto per sistemarsi al centro dell’attacco. La missione è quella di festeggiare finalmente il primo gol stagionale, magari davvero all’Olimpico, lì dove ha segnato l’ultimo, sul finire dello scorso campionato contro la Lazio. Nel mezzo, Amrabat dovrebbe tornare a sistemarsi in cabina di comando, con Bonaventura e Castrovilli. In difesa, Martinez Quarta dovrà serrare le fila con Milenkovic e Caceres, per garantire a Dragowski il secondo match di campionato senza subire gol. German Pezzella, intanto, continua il lavoro specifico per recuperare dal problema alla caviglia: ieri i social della Fiorentina lo hanno immortalato mentre camminava sul campo di gioco del centro sportivo Astori con gli immancabili scarpini gialli. L’argentino ha voglia di tornare protagonista e sta facendo di tutto per bruciare il più possibile i tempi. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

